Schalke-Youngster Gulasi verletzt sich schwer

von Dominik Sandler - Quelle: schalke04.de
1 min.
Ayman Gulasi im Training der Schalker @Maxppp

Der FC Schalke muss lange Zeit ohne Ayman Gulasi auskommen. Der 19-Jährige hat sich am vergangenen Wochenende beim Spiel der Zweitvertretung der Knappen gegen den SC Wiedenbrück (5:0) das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen. Wie der Zweitligist mitteilt, wird Gulasi in der kommenden Woche operiert und anschließend mehrere Monate fehlen.

Der türkische U20-Nationalspieler trainierte zuletzt regelmäßig mit dem Profiteam. Vor knapp drei Wochen hatte ihm Miron Muslic dann gegen Preußen Münster (0:0) seine ersten Minuten im deutschen Profifußball gegeben. Gulasi war im vergangenen Jahr aus Australien in die Schalker Knappenschmiede gewechselt. Vertraglich ist er bis 2028 an Königsblau gebunden.

