Ex-Gladbacher übernimmt RB-Klub

Die New York Red Bulls ernennen Michael Bradley zum neuen Cheftrainer. Das geht aus der offiziellen Pressemitteilung des Klubs hervor, die am heutigen Montag veröffentlicht wurde. Der ehemalige Gladbacher beerbt damit den Deutschen Sandro Schwarz, der seit Dezember 2023 im Amt war.

Bradley begann seine Spielerkarriere 2004 bei den New York Red Bulls und ist damit erst der zweite Cheftrainer in der Vereinsgeschichte der Red Bulls, der zuvor auch als Spieler für den Klub aktiv war. In seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach (2008-2011) machte sich der US-Amerikaner auch in Deutschland einen Namen, den Großteil seiner Karriere verbrachte er jedoch beim MLS-Klub Toronto FC, für den er von 2015 bis zu seinem Karriereende 2024 spielte. Als Co-Trainer sammelte Bradley erste Erfahrungen beim norwegischen Zweitligisten Stabæk IF, bevor er zu Beginn der vergangenen Saison in die Staaten zurückkehrte. Zuletzt war er für die Zweitvertretung der New York Red Bulls verantwortlich, die er zum Titelgewinn in der MLS NEXT Pro führte. Nun hält er die Cheftrainer-Position in dem Verein inne, bei dem alles begann. „Ich freue mich darauf, mit allen hier zusammenzuarbeiten und meinen Teil zum Erfolg des Vereins beizutragen, den unsere Fans verdienen“, sagt Bradley.