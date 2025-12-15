Menü Suche
Inter Miami verpflichtet Alba-Erben

von David Bollmann - Quelle: intermiamicf.com
Sergio Reguilón mit der Europa League-Trophäe @Maxppp

Inter Miami hat mit Sergio Reguilón (28) einen würdigen Nachfolger für Linksverteidiger Jordi Alba (36) gefunden. Laut Klubangaben schließt sich der gebürtige Madrilene zur neuen Saison an dem kürzlich gekrönten MLS-Champion an. Reguilón hat einen Vertrag bis Ende 2027 mit Option auf eine weitere Saison unterschrieben.

Inter Miami CF
Bienvenido a Miami, Sergio! 👋🇪🇸
Reguilón spielte im Laufe seiner Karriere unter anderem für Real Madrid, Atlético Madrid und zuletzt Tottenham Hotspur, wo er unter Ange Postecoglou die Europa League gewann. Seit dem Ende seines Engagements bei den Spurs im Sommer 2025 war er vereinslos. Nun hat der 28-Jährige, der bereits im Oktober erstmals mit Inter Miami in Verbindung gebracht wurde, offenbar in Florida ein neues Zuhause gefunden.

