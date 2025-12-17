Menü Suche
Kommentar
Offiziell Serie A

Ex-Seleção-Coach Tite mit Trainer-Comeback

von Luca Hansen - Quelle: cruzeiro.com.br
1 min.
Tite hört auf @Maxppp

Tite hat einen neuen Job gefunden. Wie Cruzeiro bekanntgibt, wird der 64-Jährige neuer Trainer beim brasilianischen Klub aus Belo Horizonte. Der Übungsleiter unterschreibt einen Vertrag bis Ende 2026.

Unter der Anzeige geht's weiter
Cruzeiro 🦊
Seja bem-vindo ao Cabuloso, Tite! 🦊💙

Junto ao treinador chegam os auxiliares Matheus Bachi e Vinicius Bergantin, além do preparador físico Fábio Mahseredjian.

O contrato tem a duração de um ano. Vamos, Adenor!

📸 @ggaleixo / Cruzeiro
Bei X ansehen

Zuletzt hatte Tite Flamengo betreut, seit seiner Entlassung im September 2024 nahm er sich wegen mentalen Problemen eine Auszeit vom Trainergeschäft. In der Vergangenheit war er unter anderem auch für die brasilianische Nationalmannschaft verantwortlich.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Cruzeiro
Tite

Weitere Infos

Serie A Serie A
Cruzeiro Logo Cruzeiro Belo Horizonte
Tite Tite
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert