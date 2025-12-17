Ex-Seleção-Coach Tite mit Trainer-Comeback

Tite hat einen neuen Job gefunden. Wie Cruzeiro bekanntgibt, wird der 64-Jährige neuer Trainer beim brasilianischen Klub aus Belo Horizonte. Der Übungsleiter unterschreibt einen Vertrag bis Ende 2026.

Zuletzt hatte Tite Flamengo betreut, seit seiner Entlassung im September 2024 nahm er sich wegen mentalen Problemen eine Auszeit vom Trainergeschäft. In der Vergangenheit war er unter anderem auch für die brasilianische Nationalmannschaft verantwortlich.