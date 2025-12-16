Ex-Bayer Che zurück in die Staaten

Für Justin Che geht es nach vielen Jahren in Europa zurück in sein Heimatland. Die New York Red Bulls haben die Verpflichtung des 22-jährigen Texaners von Bröndby IF bekanntgegeben. Der Rechtsverteidiger unterschreibt einen Dreijahresvertrag mit der Option auf eine zusätzliche Spielzeit.

Unter der Anzeige geht's weiter

2021 war Che, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat, an den Campus des FC Bayern gewechselt. In München entwickelte sich der Rechtsfuß zum Profi, sein Bundesligadebüt feierte für die TSG Hoffenheim. Im Kraichgau konnte sich Che aber nicht nachhaltig durchsetzen. Anschließend folgten Stationen in den Niederlanden, in Belgien und in Dänemark.