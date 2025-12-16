Menü Suche
Ex-Bayer Che zurück in die Staaten

von Dominik Schneider
Justin Che TSG Hoffenheim @Maxppp

Für Justin Che geht es nach vielen Jahren in Europa zurück in sein Heimatland. Die New York Red Bulls haben die Verpflichtung des 22-jährigen Texaners von Bröndby IF bekanntgegeben. Der Rechtsverteidiger unterschreibt einen Dreijahresvertrag mit der Option auf eine zusätzliche Spielzeit.

New York Red Bulls
CHE TIME. Welcome to the Red Bulls, Justin 🤝

We have signed defender Justin Che from Brondby IF.

#RBNY 🔴 @OANDA
2021 war Che, der auch die deutsche Staatsbürgerschaft hat, an den Campus des FC Bayern gewechselt. In München entwickelte sich der Rechtsfuß zum Profi, sein Bundesligadebüt feierte für die TSG Hoffenheim. Im Kraichgau konnte sich Che aber nicht nachhaltig durchsetzen. Anschließend folgten Stationen in den Niederlanden, in Belgien und in Dänemark.

