Wintertransfer: Umdenken bei ter Stegen?

Ein Winterabschied von Marc-André ter Stegen ist wohl doch nicht ganz ausgeschlossen. Wie die ‚Sport‘ berichtet, könnte der Keeper einen Abschied vom FC Barcelona erwägen, sollte Tottenham Hotspur mit einem Angebot vorstellig werden. Die Spurs schätzen den 33-Jährigen, haben sich allerdings noch nicht entschieden, ob sie eine Offerte vorbereiten wollen.

Grund für die Überlegungen sind die wachsenden Zweifel an Stammkeeper Guglielmo Vicario. Der 28-Jährige fiel in den vergangenen Wochen mehrfach durch Patzer auf. Zudem wird der Italiener mit einer Rückkehr in sein Heimatland in Verbindung gebracht, Inter Mailand gilt als interessiert. Mit Marc-André ter Stegen denkt man bei den Spurs an einen hochkarätigen Ersatz.

In Barcelona hat der Ex-Gladbacher keine Zukunft mehr, Joan García (24) ist die klare Nummer eins. Einen Wechsel hat ter Stegen, der zuletzt wegen einer Rückenverletzung ausfiel, trotz der anstehenden WM 2026 bislang aber dennoch abgelehnt. Besiktas, Ajax Amsterdam sowie der FC Bologna haben bereits angefragt, auch Manchester United hatte über Vermittler Kontakt aufgenommen. Bei den Blaugrana steht er noch bis 2028 unter Vertrag.