Zwei kontroverse BVB-Deals vor dem Abschluss

Borussia Dortmund steckt in einer kleinen Ergebniskrise. Da kommen gute Nachrichten in puncto Planungssicherheit wie gerufen. Wie die ‚Sport Bild‘ berichtet, stehen zwei richtungsweisende Vertragsverlängerungen an der Strobelallee kurz vor dem Abschluss.

Unter der Anzeige geht's weiter

Konkret sollen die zum kommenden Sommer auslaufenden Arbeitspapiere von Spielmacher Julian Brandt (29) und Kapitän Emre Can (31) zeitnah um zwei Jahre bis 2028 ausgedehnt werden. Dem Fachmagazin zufolge ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die langjährigen BVB-Profis gehalten werden, in den Verhandlungen sei man bereits recht weit.

Erwartet wird ein Vollzug zum Jahresanfang, entweder im Januar oder Februar. Das aktuelle Gehalt – Brandt kassiert knapp acht Millionen Euro jährlich, Can etwa eine Million mehr – soll nicht nennenswert verändert werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gute BVB-Deals? Ja, die beiden haben sich eine Verlängerung verdient Nein, nur Can sollte bleiben Nein, nur Brandt sollte bleiben Nein, beide sollten gehen Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Kontrovers: Für eine Weiterführung der Zusammenarbeit hatte sich das Duo eigentlich nur bedingt empfehlen können, brachten Can und Brandt ihre Leistungen in den vergangenen Jahren nur zu selten über einen längeren Zeitraum auf den Platz. Die Verantwortlichten konnte man nun aber dennoch augenscheinlich von einem Verbleib überzeugen.