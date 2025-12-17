Bundesliga-Rückkehr für Selke?

Davie Selke kann sich vorstellen, in Zukunft erneut in der Bundesliga aufzulaufen. „Es gab im vergangenen Sommer Themen – und es wird auch in Zukunft wieder Möglichkeiten geben, die mir eine Rückkehr ermöglichen würden. Meine Karriere ist noch lange nicht vorbei“, betont der Stürmer gegenüber der ‚Sport Bild‘.

Unter der Anzeige geht's weiter

Im deutschen Oberhaus war der 30-Jährige für Werder Bremen, Hertha BSC, RB Leipzig und den 1. FC Köln aktiv. In der vergangenen Saison schoss er den Hamburger SV mit 22 Treffern als Torschützenkönig zum Aufstieg. Aktuell spielt Selke für Basaksehir, wo er noch bis 2027 mit Option auf ein weiteres Jahr unter Vertrag steht.