Bericht: Silva kurz vor BVB-Abschied

Es scheint nicht mehr viel zu fehlen, bis Fábio Silva seine Zelte bei Borussia Dortmund nach einem halben Jahr bereits wieder abbricht. Davon geht zumindest Branchenkenner Sacha Tavolieri aus.

Wie der Transferjournalist für die Schweizer Ausgabe von ‚Sky‘ berichtet, befindet sich Betis Sevilla in fortgeschrittenen Verhandlungen mit den Schwarz-Gelben über einen Transfer des Angreifers. Konkret werde über eine Leihe samt Kaufoption diskutiert. Ein solcher Passus war zuvor kein Thema, Betis will diesen aber nun unbedingt einbauen. Daneben seien aber noch weitere zahlreiche Details zu klären.

Silva selbst soll den Andalusiern bereits zugesagt haben. Gut möglich, dass der BVB deshalb über eine Trennung von dem portugiesischen Nationalspieler (ein Länderspiel) nachdenkt, der erst im Sommer für 22,5 Millionen Euro von den Wolverhampton Wanderers verpflichtet wurde.

Silva hofft auf WM-Teilnahme

Zuletzt betonte Sportdirektor Sebastian Kehl eigentlich, dass man Silva über den Winter hinaus in den eigenen Reihen halten möchte. Der 23-Jährige kommt jedoch nicht auf die gewünschte Spielzeit, die er sich mit Blick auf die WM im kommenden Jahr wünscht.