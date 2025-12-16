Schlotterbeck-Kritik sorgt für Kabinenzoff beim BVB

Die Unruhe bei Borussia Dortmund ist in den vergangenen Tagen groß. Laut dem ‚kicker‘ herrscht an der Strobelallee eine „diffuse Gefühlslage“, der BVB sei „kurz vor Krise“. Passend dazu sickerte gestern durch, dass die Elefantenrunde um Berater Matthias Sammer, Geschäftsführer Carsten Cramer sowie Präsident Hans-Joachim Watzke nicht vollständig von der Konstellation Lars Ricken als Geschäftsführer Sport und Sebastian Kehl als Sportdirektor überzeugt ist.

Nun kommt der nächste interne BVB-Konflikt ans Licht. Einem Bericht der ‚Bild‘ zufolge kam es im Anschluss an das unglückliche 1:1-Unentschieden beim SC Freiburg zu erhitzten Gemütern. Im Mittelpunkt: Nico Schlotterbeck (26) und Serhou Guirassy (29).

Dem Bericht zufolge hat Schlotterbeck – wie auch nach dem 2:2 in der Champions League gegen FK Bodö/Glimt – Kritik am Auftritt seiner Mannschaft geäußert. Konkrete Namen nannte er jedoch nicht, was bei Guirassy wohl nicht gut ankam. Der Stürmer soll gegenüber Schlotterbeck angemerkt haben, dass Probleme klarer und direkter angesprochen sowie Spieler direkt adressiert werden sollen.

Gladbach-Duell genießt große Bedeutung

Dass es beim BVB in der aktuellen Lage so brodelt, ist schwer nachzuvollziehen. Das Aus im DFB-Pokal und auch die vertane Chance in der Champions League wiegen zwar schwer, durch interne Unruhe dürfte sich die Situation aber nur verschlimmern. Der BVB wäre gut beraten, das letzte Spiel des Kalenderjahres gegen Borussia Mönchengladbach am kommenden Freitag (20:30 Uhr) erfolgreich zu bestreiten, damit in der Winterpause wieder etwas Ruhe einkehrt.