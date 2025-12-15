Große Real-Versöhnung | BVB „kurz vor Krise“

Demonstrierte Liebe

So schnell kann es gehen. Genau vor einer Woche war Xabi Alonso kurz davor, sich seine Nummer beim Arbeitsamt zu ziehen, das Champions League-Spiel gegen Manchester City (1:2) wurde zum großen Endspiel für den Trainer hochstilisiert. Der frühere Bayer-Erfolgscoach würde die Mannschaft nicht mehr erreichen, vor allem mit Superstar Vinicius käme er überhaupt nicht klar. Alles Schnee von gestern. „Vinicius sendet Nachricht mit Xabi Alonso“, titelt die ‚Marca‘ und bezieht sich auf die Szene nach dem 2:1-Siegtreffer gegen Deportivo Alavés.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der streitbare Brasilianer, der zuletzt laut ‚as‘ über mangelnde Fitness geklagt haben soll, legte Landsmann Rodrygo den Treffer auf und lief im Anschluss zu seinem Trainer an der Seitenlinie, um ihn zu umarmen – gemäß ‚as‘ stellvertretend für das gesamte Team: „Die Mannschaft umarmt Xabi.“ Die ‚Marca‘ frohlockt und sieht eine klare „Demonstration von Liebe und Unterstützung“. Es bleibt abzuwarten, wie lange die neuentdeckte Bromance hält. Nach der Pflichtaufgabe in der Copa del Rey gegen Drittligist CF Talavera de la Reina am Mittwoch (21 Uhr) kommt es am Samstag (21 Uhr) zum Traditionsduell gegen den FC Sevilla.

Katerstimmung in Dortmund

Borussia Dortmund hat es seinerseits am gestrigen Sonntag verpasst, mit einem Sieg beim SC Freiburg für besinnliche Stimmung zu sorgen. Aufgrund einiger Verletzungen waren die Borussen mit einer Defensiv-Rumpfelf in den Breisgau gereist. Davon unbeeindruckt agierte die Elf auf dem Rasen und ging durch Ramy Bensebaini früh in Führung. Die Zäsur war allerdings die Rote Karte in der 53. Minute für Jobe Bellingham, die sich aufgrund des Fehlpasses zuvor aber Torwart Gregor Kobel ankreidete. Rund 20 Minuten später glich Lucas Höler per Traumtor zum 1:1 aus. Einen Spieltag vor Heiligabend sieht der ‚kicker‘ den BVB daher in einer „diffusen Gefühlslage“.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Worte von Nico Schlotterbeck nach dem unnötigen 2:2-Unentschieden gegen FK Bodö/Glimt hallen im Kohlenpott noch nach. Im Anschluss an den gestrigen erneuten Punktverlust, durch den man den Sprung an RB Leipzig vorbei auf Platz zwei verpasste, meldete sich Kobel zu Wort. Zwar viel die Bewertung weniger drastisch als jene von Schlotterbeck aus, der Keeper kritisierte aber, „es wäre schön gewesen, wenn wir es geschafft hätten, noch ein bisschen mitzuspielen“. „Kurz vor Krise“ sei der BVB laut ‚kicker‘ vor dem abschließenden Bundesliga-Spiel gegen Borussia Mönchengladbach am kommenden Freitag (20:30 Uhr).