Karl im Probetraining: Die Hintergründe zur Real-Absage

Lennart Karl (17) nahm 2018 im Alter von zehn Jahren an einem Probetraining bei Real Madrid teil. Im ‚SZ‘-Podcast ‚Und nun zum Sport‘ kommt Journalist Sebastian Leisgang auf die Hintergründe zu sprechen: „Das mit Real Madrid hat damals nicht geklappt. Der Papa hat mir später gesagt, dass er ganz froh ist, dass es nicht geklappt hat, weil er das Gefühl hatte, dass es gar nicht so sehr um seinen Jungen ging, sondern darum, Verträge für große Berater-Agenturen auszuhandeln. Deswegen hat sich das zerschlagen. Und die Familie betrauert das jetzt auch keinesfalls.“

Damals war Karl noch in der Jugendabteilung von Eintracht Frankfurt aktiv. Inzwischen ist dem versierten Linksfuß der Durchbruch beim FC Bayern gelungen (21 Einsätze, acht Scorerpunkte). Nicht ausgeschlossen, dass der Offensivspieler bei gleichbleibender Entwicklung sogar mit Deutschland zur WM fährt.