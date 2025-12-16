Ajax bedient sich in England

Bei Ajax Amsterdam schlägt in Kürze wohl Verstärkung auf. Wie Matteo Moretto berichtet, steht Julio Soler vom AFC Bournemouth vor dem Leihwechsel nach Amsterdam. Der 20-jährige Linksverteidiger der Cherries habe dem Deal bereits zugestimmt, zwischen den Vereinen müssen dementsprechend noch Details geklärt werden.

Soler wechselte im Januar von CA Lanús nach England. Acht Millionen Euro flossen als Ablöse für den vielversprechenden U20-Nationaslpieler. Durchgesetzt hat sich Soler in Bournemouth aber noch nicht. Für den argentinischen Youngster stehen erst acht Kurzeinsätze zu Buche. Bei Ajax könnte er deutlich mehr Spielpraxis erhalten.