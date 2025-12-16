Menü Suche
Kommentar 1
Eredivisie

Ajax bedient sich in England

von Dominik Schneider - Quelle: Matteo Moretto
Julio Soler im Einsatz für die U20 von Argentinien @Maxppp

Bei Ajax Amsterdam schlägt in Kürze wohl Verstärkung auf. Wie Matteo Moretto berichtet, steht Julio Soler vom AFC Bournemouth vor dem Leihwechsel nach Amsterdam. Der 20-jährige Linksverteidiger der Cherries habe dem Deal bereits zugestimmt, zwischen den Vereinen müssen dementsprechend noch Details geklärt werden.

Unter der Anzeige geht's weiter

Soler wechselte im Januar von CA Lanús nach England. Acht Millionen Euro flossen als Ablöse für den vielversprechenden U20-Nationaslpieler. Durchgesetzt hat sich Soler in Bournemouth aber noch nicht. Für den argentinischen Youngster stehen erst acht Kurzeinsätze zu Buche. Bei Ajax könnte er deutlich mehr Spielpraxis erhalten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Eredivisie
Premier League
Bournemouth
Ajax
Julio César Soler Barreto

Weitere Infos

Eredivisie Eredivisie
Premier League Premier League
Bournemouth Logo AFC Bournemouth
Ajax Logo Ajax Amsterdam
Julio César Soler Barreto Julio César Soler Barreto
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert