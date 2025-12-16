Interner Machtkampf: So hat Alonso die Real-Kabine verloren

Im Sommer kommt Xabi Alonso mit immensen Erwartungen und einem klaren Auftrag zu Real Madrid. Der neue Cheftrainer soll als Nachfolger des eher pragmatisch veranlagten Carlo Ancelotti einen attraktiven und modernen Fußballstil implementieren.

Zu Beginn der Saison läuft es auch – zumindest die Ergebnisse stimmen. 13 Siege aus den ersten 14 Pflichtspielen holt Real unter seinem neuen Übungsleiter. Trotzdem ist man in Madrid mit Alonsos Arbeit nicht restlos zufrieden. Der Fußball ist wenig ansehnlich und auch innerhalb der Mannschaft ist die Stimmung getrübt.

Der Grund: Alonso eckt mit seinem kühlen und analytischen Führungsstil an. Insbesondere der Stress mit Vinicius Junior kostet Alonso infolge des heftigen Streits während des Clásicos Ende Oktober eine Menge Kredit. Alle Hintergründe zur Real-Krise und wie Alonso seine Mannschaft verloren hat, erfahrt ihr im neuesten Video auf Kick11 LIVE.