Major League Soccer
Suárez verlängert in Miami
Luis Suárez hat noch lange nicht genug. Wie Inter Miami mitteilt, verlängert der bissige Torjäger seinen Vertrag beim MLS-Franchise bis zum Ende der kommenden Saison. Ursprünglich wäre der 38-jährige Uruguayer zum Jahresende hin ein Free Agent geworden.
Der 143-fache Nationalspieler streift seit Januar 2024 das pinke Jersey des Florida-Klubs über. In 87 Pflichtspieleinsätzen erzielte Suárez 42 Tore und lieferte 29 Assists. Kürzlich gewann der Mittelstürmer mit Miami die Meisterschaft in der MLS.
