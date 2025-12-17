Suárez verlängert in Miami

Luis Suárez hat noch lange nicht genug. Wie Inter Miami mitteilt, verlängert der bissige Torjäger seinen Vertrag beim MLS-Franchise bis zum Ende der kommenden Saison. Ursprünglich wäre der 38-jährige Uruguayer zum Jahresende hin ein Free Agent geworden.

Der 143-fache Nationalspieler streift seit Januar 2024 das pinke Jersey des Florida-Klubs über. In 87 Pflichtspieleinsätzen erzielte Suárez 42 Tore und lieferte 29 Assists. Kürzlich gewann der Mittelstürmer mit Miami die Meisterschaft in der MLS.