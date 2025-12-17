Suárez hat noch nicht genug

Lionel Messi (38) und Inter Miami können auch in der kommenden Saison auf Routinier Luis Suárez setzen. Die Lokalzeitung ‚Miami Herald‘ berichtet, dass der 38-Jährige in Kürze ein neues Arbeitspapier für die kommende Saison unterschreiben wird. Im Anschluss werde er voraussichtlich seine Karriere beenden.

Bislang hat sich der Uruguayer noch nicht zu seinen Zukunftsplänen geäußert. In der abgelaufenen Saison, die Miami als Meister beendete, verlor Suárez seinen Stammplatz an Mateo Silvetti (19). Im MLS-Finale gegen die Vancouver Whitecaps (3:1) blieb der Angreifer über die volle Distanz auf der Bank.