El Mala begründet BVB-Absage

Flügelstürmer Saïd El Mala ist aus familiären Gründen im Sommer 2024 nicht zu Borussia Dortmund gewechselt. Wie der Angreifer des 1. FC Köln im Interview mit ‚11Freunde‘ verrät, wollte der BVB El Malas Bruder Malek (20) nicht verpflichten, weshalb sich auch Saïd gegen einen Wechsel zu den Schwarz-Gelben entschied: „Damit war’s für mich vom Tisch.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Malek El Mala spielt bei den Geißböcken in der Zweitvertretung und kommt dort nach elf Spielen immerhin auf fünf Tore. „Ich bin zu hundert Prozent sicher, dass Malek den gleichen Weg gehen wird“, so Bruder Saïd. Der 19-Jährige ist der Shootingstar der Kölner und sammelte in der Hinrunde bislang neun Scorerpunkte (sechs Tore, drei Vorlagen). Mittlerweile sind neben dem BVB und dem FC Bayern zahlreiche Topklubs auf den Linksaußen aufmerksam geworden. El Malas Wunschziel ist die Premier League.