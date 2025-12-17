Füllkrug-Deal auf der Zielgeraden

Geht es nach italienischen Medien, ist der Drops bei Niclas Füllkrug gelutscht. Die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, dass der Mittelstürmer am 2. Januar als neuer Spieler bei AC Mailand registriert wird, sollte es keine unerwarteten Komplikationen beim Medizincheck oder in den finalen Zügen der Verhandlungen zwischen den Rossoneri und West Ham United geben.

Auf dem Tisch liegt dem Bericht der renommierten Sportzeitung zufolge ein Leihangebot des Serie A-Klubs. Mitinbegriffen eine Kaufoption in Höhe von 13 bis 15 Millionen Euro. West Ham würde die Option aber gerne an das Erreichen eines bestimmten Mannschaftsziels knüpfen. Sollte Milan dieses erreichen, würde die Option zur Kaufpflicht umgewandelt. Darauf wollen sich die Bosse in Mailand noch nicht einlassen, allerdings wird davon ausgegangen, dass die Verhandler sich zeitnah einigen. Heute sickerte auch durch, dass Werder Bremen an eine Rückholaktion denkt. Eine Rückkehr an die Weser erscheint angesichts der neuerlichen Berichte aus Italien aber unwahrscheinlicher.