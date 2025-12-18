Nicht nur Füllkrug: Milan plant Sturm-Umbruch

Für 30 Millionen Euro wechselte Santiago Giménez im Frühjahr zum AC Mailand. Überzeugen konnte der mexikanische Stürmer bis dato nicht, zuletzt stand sogar schon eine Trennung im Raum. Diesbezüglich erreicht Milan nun eine Hiobsbotschaft.

Laut dem mexikanischen Journalisten Julio Rodríguez wird der 24-Jährige am heutigen Donnerstag am Knöchel operiert und anschließend drei bis vier Monate ausfallen. Sogar die Teilnahem an der Heim-WM im kommenden Sommer sei in Gefahr. Durch den langen Ausfall ist wohl auch ein Winter-Wechsel vom Tisch.

Umbruch im Sturmzentrum

Aufgrund der Verletzung ist die Verpflichtung eines neuen Stürmers fast unausweichlich. Mit Niclas Füllkrug (32) von West Ham United ist sich mit Milan schon mündlich einig, sogar ein erstes Angebot des AC liegt bereits vor.

Geht es nach den Rossoneri, wird es aber nicht dabei bleiben. Einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ zufolge befindet sich der Traditionsklub in Verhandlungen mit Andrej Kostic (18). Für den Stürmer, der aktuell für die Reserve von Partizan Belgrad aufläuft, würden dem Bericht zufolge fünf bis zehn Millionen Euro fällig werden.

Kostic wäre anfangs für die zweite Mannschaft der Mailänder eingeplant, da er für die Profis noch nicht bereit sei. Während Füllkrug also die gewünschte Soforthilfe sein soll, ist Kostic als langfristige Lösung für Milans Sturmzentrum angedacht.