Gehaltseinbußen: Gnabry kurz vor Bayern-Verlängerung

In den vergangenen Jahren hatte Serge Gnabry (30) vom FC Bayern immer wieder mit Formschwankungen zu kämpfen. Seit dem Amtsantritt von Vincent Kompany blüht der Flügelflitzer aber wieder auf.

Die guten Leistungen des deutschen Nationalspielers (57 Länderspiele) wollen die Münchner mit einem neuen Arbeitspapier belohnen. Mehr noch: Wie in dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern Insider‘ enthüllt wird, steht Gnabry sogar ganz dicht davor, seinen im Sommer auslaufenden Kontrakt zu verlängern.

Demzufolge sind sich die Münchner mit dem gebürtigen Stuttgarter über einen frischen Zweijahresvertrag einig geworden. Die Rede ist sogar von Gehaltseinbußen, denen Gnabry zugestimmt haben soll.

Guter Bayern-Deal?

Konkret soll der Rechtsfuß künftig knapp 15 Millionen Euro jährlich kassieren, im „allerbesten Fall“ könne das Salär, das sich aktuell bei 18 Millionen Euro einpendelt, inklusive Leistungsboni auf 16 Millionen steigen.

Damit wird Gnabry zwar weiterhin zu den Top-Verdienern an der Isar gehören, ein neuer leistungsbezogener Vertrag ist angesichts seiner jüngsten Leistungen (13 Scorerpunkte) aber fair. Ohnehin wäre ein gleichwertiger, externer Neuzugang wohl um einiges teurer.