Klarheit bei Kimmich & Olise

Michael Olise (24) steht dem FC Bayern für die kommende Bundesligapartie am Sonntag (17:30 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim doch zur Verfügung. Das bestätigte Vincent Kompany auf der heutigen Pressekonferenz. Der Angreifer konnte am gestrigen Freitag bereits wieder am Teamtraining teilnehmen, nachdem er zuvor wegen einer Augenoperation zwei Einheiten verpasst hatte.

Zum Jahresabschluss krankheitsbedingt nicht mit dabei sei hingegen Sacha Boey (25). Zudem falle Joshua Kimmich (30) wegen Sprunggelenksbeschwerden aus, die er sich bei der vergangenen Länderspielpause zugezogen hatte. Kompany hofft, dass der Leistungsträger im Januar aber wieder zurückkommt.