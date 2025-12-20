Menü Suche
Bundesliga
Bundesliga

Klarheit bei Kimmich & Olise

von Julian Jasch - Quelle: Bild
Michael Olise im Bayern-Trikot @Maxppp
Heidenheim FC Bayern

Michael Olise (24) steht dem FC Bayern für die kommende Bundesligapartie am Sonntag (17:30 Uhr) gegen den 1. FC Heidenheim doch zur Verfügung. Das bestätigte Vincent Kompany auf der heutigen Pressekonferenz. Der Angreifer konnte am gestrigen Freitag bereits wieder am Teamtraining teilnehmen, nachdem er zuvor wegen einer Augenoperation zwei Einheiten verpasst hatte.

Zum Jahresabschluss krankheitsbedingt nicht mit dabei sei hingegen Sacha Boey (25). Zudem falle Joshua Kimmich (30) wegen Sprunggelenksbeschwerden aus, die er sich bei der vergangenen Länderspielpause zugezogen hatte. Kompany hofft, dass der Leistungsträger im Januar aber wieder zurückkommt.

