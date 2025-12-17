Menü Suche
Füllkrug-Angebot liegt auf dem Tisch

von Fabian Ley - Quelle: Bild
Nach einem Tor: Niclas Füllkrug @Maxppp

Der Wechsel von Niclas Füllkrug (32) zum AC Mailand nimmt konkretere Formen an. Nach Informationen der ‚Bild‘ liegt bei West Ham United mittlerweile auch ein erstes Angebot einer Leihe mit anschließender Kaufoption auf dem Tisch. Die Klubs seien in Gesprächen, die Hammers prüfen nun die Offerte.

Zuletzt war durchgesickert, dass der DFB-Angreifer selbst mit Milan bereits eine mündliche Einigung erzielt hat. Rossoneri-Coach Massimiliano Allegri soll sich einen erfahrenen und wuchtigen Mittelstürmer wie Füllkrug wünschen. Nun liegt der Ball bei West Ham, das laut der ‚Bild‘ aber zeitnah eine Übereinkunft erwartet.

