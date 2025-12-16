Milan: Zwei Kandidaten für das Maignan-Erbe

Der AC Mailand hat zwei in der Ligue 1 spielende Torhüter für die mögliche Nachfolge von Mike Maignan (30) im Blick, sollte dieser die Rossoneri im kommenden Sommer ablösefrei verlassen. Laut einem Bericht der ‚Gazzetta dello Sport‘ stehen Robin Risser (21/RC Lens) und Berke Özer (25/OSC Lille) beim aktuellen Tabellenzweiten der Serie A auf der Liste.

Unter der Anzeige geht's weiter

Zuletzt wurde auch Alisson Becker (33/FC Liverpool) gehandelt, Milan soll sogar bereits Kontakt zum Brasilianer aufgenommen haben. Der Routinier wäre allerdings die deutlich kostspieligere Option. Prioriät bleibt dem Bericht zufolge weiterhin die Verlängerung mit Maignan. Derweil zeigt der FC Arsenal laut der ‚Gazzetta dello Sport‘ konkretes Interesse an Milan-Youngster Lorenzo Torriani (20), der aktuell bei der Zweitvertretung den Kasten hütet.