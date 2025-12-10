Maignan-Erbe: Milan greift ins oberste Regal

Der AC Mailand befasst sich auf der Suche nach einem Nachfolger des abwanderungswilligen Mike Maignan (30) sehr konkret mit der Personalie Alisson Becker (33). Wie Sacha Tavolieri für die Schweizer Ausgabe von ‚Sky Sports‘ berichtet, haben die Rossoneri bereits Kontakt mit dem brasilianischen Schlussmann vom FC Liverpool aufgenommen. Das Ziel sei, einen Transfer zeitnah anzugehen.

Alissons Vertrag bei den Reds läuft bis 2027, insofern bietet sich im kommenden Sommer letztmalig die Gelegenheit, noch eine angemessene Ablöse einzustreichen. Maignan wiederum steht bei zahlreichen Topklubs auf dem Zettel, unter anderem bei Juventus Turin, beim FC Chelsea und in der Vergangenheit auch beim FC Bayern.