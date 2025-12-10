Menü Suche
Kommentar
Serie A

Maignan-Erbe: Milan greift ins oberste Regal

von Tobias Feldhoff - Quelle: Sacha Tavolieri
1 min.
Alisson Becker guckt nicht erfreut @Maxppp

Der AC Mailand befasst sich auf der Suche nach einem Nachfolger des abwanderungswilligen Mike Maignan (30) sehr konkret mit der Personalie Alisson Becker (33). Wie Sacha Tavolieri für die Schweizer Ausgabe von ‚Sky Sports‘ berichtet, haben die Rossoneri bereits Kontakt mit dem brasilianischen Schlussmann vom FC Liverpool aufgenommen. Das Ziel sei, einen Transfer zeitnah anzugehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Alissons Vertrag bei den Reds läuft bis 2027, insofern bietet sich im kommenden Sommer letztmalig die Gelegenheit, noch eine angemessene Ablöse einzustreichen. Maignan wiederum steht bei zahlreichen Topklubs auf dem Zettel, unter anderem bei Juventus Turin, beim FC Chelsea und in der Vergangenheit auch beim FC Bayern.

veröffentlicht am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Serie A
Premier League
Mailand
Liverpool
Alisson Becker

Weitere Infos

Serie A Serie A
Premier League Premier League
Mailand Logo AC Mailand
Liverpool Logo FC Liverpool
Alisson Becker Alisson Becker
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert