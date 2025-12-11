Liga-Chef heißt Salah willkommen

Mohamed Salah (33) würde in Saudi-Arabien mit offenen Armen empfangen. „Mohamed Salah ist in der saudischen Liga willkommen“, unterstreicht SPL-Chef Omar Mugharbel gegenüber der Tageszeitung ‚Asharq Al-Awsat‘, stellt jedoch klar: „Es sind aber die Vereine, die die Verhandlungen mit den Spielern führen. Salah ist ganz sicher einer von ihnen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Tischtuch zwischen Salah und Arne Slot scheint endgültig zerschnitten. Nach dem 1:0 Sieg des FC Liverpool bei Inter Mailand stellte der Trainer klar, dass der Ball beim Ägypter liegt: „Sieht der Spieler selbst ein, dass er einen Fehler gemacht hat? Und sollte die Initiative jetzt vom Spieler kommen oder von mir?“