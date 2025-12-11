Menü Suche
Liga-Chef heißt Salah willkommen

von Remo Schatz - Quelle: Asharq Al-Awsat
1 min.
Mohamed Salah zeigt seine Hände @Maxppp

Mohamed Salah (33) würde in Saudi-Arabien mit offenen Armen empfangen. „Mohamed Salah ist in der saudischen Liga willkommen“, unterstreicht SPL-Chef Omar Mugharbel gegenüber der Tageszeitung ‚Asharq Al-Awsat‘, stellt jedoch klar: „Es sind aber die Vereine, die die Verhandlungen mit den Spielern führen. Salah ist ganz sicher einer von ihnen.“

Das Tischtuch zwischen Salah und Arne Slot scheint endgültig zerschnitten. Nach dem 1:0 Sieg des FC Liverpool bei Inter Mailand stellte der Trainer klar, dass der Ball beim Ägypter liegt: „Sieht der Spieler selbst ein, dass er einen Fehler gemacht hat? Und sollte die Initiative jetzt vom Spieler kommen oder von mir?“

