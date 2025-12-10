Wirtz-Elfmeter erhitzt Italien | Attacke auf Salah

Deutsche Klüngelei

Gegen Inter Mailand fand sich Florian Wirtz gestern zunächst auf der Bank wieder. Am Ende war er aber doch der spielentscheidende Mann, da er kurz vor Schluss nach einem kleinen Zupfer von Alessandro Bastoni recht theatralisch zu Boden ging und so den Elfmeter zum 1:0-Endstand provozierte. Auf den Punkt zeigte dabei ausgerechnet Landsmann Felix Zwayer.

Klar, dass die italienischen Gazetten am nächsten Tag nur ein Thema kennen. „Er fällt schreiend zu Boden, als hätte man ihm in den Rücken geschossen“, so die ‚Gazzetta dello Sport‘, die von einem „geschenkten Elfmeter“ berichtet. „Der Deutsche Felix Zwayer hat dem Deutschen Florian Wirtz eine Hommage erwiesen.“ In eine ähnliche Kerbe schlägt der ‚Corriere dello Sport‘, der einen „mehr oder weniger erfundenen Elfmeter“ gesehen hat. Auf Schwäbisch würde man wohl von einem Strafstoß mit Gschmäckle sprechen. Da Zwayer aber in Berlin geboren wurde und Wirtz aus NRW kommt, war bestimmt alles regelkonform.

Kampf um „Maikäfer“ Salah

Gerade einmal drei Tage ist das denkwürdige Interview von Mohamed Salah her, seitdem brodelt die Gerüchteküche um den ägyptischen König, der sich höchstpersönlich sein über Jahre aufgebautes Denkmal einreißt. Von allen Seiten hagelt es Kritik für den 33-Jährigen, der erst durch seine Leistungen und dann durch seine Aussagen jeglichen Kredit verspielt hat. Nachdem schon Jamie Carragher ordentlich gegen den Rechtsaußen ausgeteilt hatte, legte nun Sturmlegende Marco van Basten bei ‚Ziggo Sport‘ nach: „Ich würde sagen: Er hat den Verstand eines Maikäfers. Wenn man so reagiert. Letztes Jahr war er sehr gut, aber diese Saison ist er nicht gut. Er war in den letzten Monaten einfach schlecht.“

Eine Zukunft hat Salah an der Anfield Road unter Arne Slot wohl nicht mehr, im Winter steht voraussichtlich der Abschied an. Zahlreiche Klubs aus Saudi-Arabien reiben sich seit Tagen euphorisiert die Hände. Die ‚AFP‘ berichtet, dass der zahlungskräftige Public Investment Fund (PIF), dem viele Vereine angehören, alles daransetzt, den Ägypter in die Wüste zu locken. Konkurrenz kommt dabei ausgerechnet aus dem eigenen Land. Laut der französischen Agentur will auch Al Qadsiah Salah um jeden Preis verpflichten.