Randale rund um Messi | Gabriels kurioser Wutanfall

Messi-Ultras drehen durch

Wo Lionel Messi hingeht, verzückt er die Fans. Meist auf dem Rasen, manchmal reicht aber auch seine bloße Anwesenheit. Seit gestern Abend ist der Argentinier auf einer dreitätigen Reise durch Indien unterwegs und nimmt dort unter anderem an Fan-Events teil. Bei der „GOAT India Tour 2025“ – so der offizielle Name der Tour – kam es gleich bei Messis erstem Stopp in Kolkata zu beeindruckenden Szenen. Tausende Fans versammelten sich schon in den Morgenstunden, um einen Blick auf ihr Idol zu erhaschen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Viele gingen allerdings leer aus. Und wie das Portal ‚timesnownews.com‘ berichtet, ließen die Messi-Ultras ihrem Frust freien Lauf. Im Yubha Bharati Krirangan Stadium, in dem viele Fans den 38-Jährigen sehen wollten, randalierten einige im Anschluss der Veranstaltung und hinterließen durch ihre Zerstörungswut einen großen Schaden. Stühle und Flaschen wurden geworfen. Die Ausschreitungen nahmen solche Ausmaße an, dass sogar über einen Abbruch der Tour spekuliert wird. Messis nächster Halt ist Mumbai, noch soll seine Tour wie geplant weitergehen.

„Rot geworden und ausgerastet“

Seit rund einem Monat muss der FC Arsenal auf Innenverteidiger Gabriel (27) verzichten. Der Brasilianer fehlt mit einer Oberschenkelverletzung. In dieser Woche nutzte er seine Freizeit, um einem Kleinfeldspiel als Zuschauer beizuwohnen. Die ‚Sun‘ berichtet, dass er nach einem harten Foul gegen einen befreundeten Spieler dabei völlig die Fassung verlor, auf das Feld stürmte und den gegnerischen Spieler auf portugiesisch zur Rede stellte.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich weiß nicht, ob er ihn persönlich kannte, aber er ist einfach rot geworden und ausgerastet“, zitiert die Boulevardzeitung einen weiteren Zuschauer, der die Situation beobachtet hatte. Videos von der Szene zeigen den Abwehrspieler, wie er auf dem Platz wild gestikuliert. Im Anschluss an die hitzige Auseinandersetzung wurde die als Freundschaftskick angedachte Partie abgebrochen.