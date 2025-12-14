Menü Suche
Neuer Trainerjob für Skibbe

von Fabian Ley
Michael Skibbe auf der Trainerbank für Hiroshima Sanfrecce @Maxppp

Michael Skibbe tritt einen neuen Trainerjob an. Der deutsche Trainer übernimmt beim japanischen Erstligisten Vissel Kobe, der 2023 und 2024 die Meisterschaft gewonnen hatte.

ヴィッセル神戸
【新監督ならびにヘッドコーチについて】

2026シーズンよりトップチームの新監督としてミヒャエル スキッベ氏が就任することが決まりました。
また、新監督就任に伴い、2026シーズンよりトップチームのヘッドコーチにセハット ウマル氏が就任することも決定いたしました。

詳細はこちら🔻


#visselkobe #ヴィッセル神戸
Zuletzt war Skibbe vier Jahre lang erfolgreich für den Ligakonkurrenten Sanfrecce Hiroshima tätig. Mit seinem neuen Klub trifft der 60-Jährige künftig auf seinen alten Arbeitgeber.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
