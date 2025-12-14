J1 League
Neuer Trainerjob für Skibbe
Michael Skibbe tritt einen neuen Trainerjob an. Der deutsche Trainer übernimmt beim japanischen Erstligisten Vissel Kobe, der 2023 und 2024 die Meisterschaft gewonnen hatte.
Zuletzt war Skibbe vier Jahre lang erfolgreich für den Ligakonkurrenten Sanfrecce Hiroshima tätig. Mit seinem neuen Klub trifft der 60-Jährige künftig auf seinen alten Arbeitgeber.
