Spannende Option für Bayern-Leihgabe Peretz

von Lukas Weinstock - Quelle: Bild | Bayern Insider
Daniel Peretz ist nicht zufrieden @Maxppp

Für Daniel Peretz könnte sich eine neue Option in der Championship ergeben. Wie aus dem ‚Bild‘-Podcast ‚Bayern-Insider‘ hervorgeht, hat der FC Southampton ein Auge auf den 25-jährigen Torhüter geworfen. Neben den Saints sind dem Bericht zufolge zwei weitere englische Zweitligisten an Peretz interessiert.

Der israelische Nationaltorhüter ist vom FC Bayern an den Hamburger SV verliehen. Da er beim deutschen Rekordmeister langfristig nur als Reservist eingeplant ist und sich auch beim HSV mit einem Bankplatz begnügen muss, beschäftigt sich Peretz mit einem vorzeitigen Wechsel im Winter. Möglicherweise gelingt ihm ja auf der Insel der Durchbruch.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
