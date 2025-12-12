Menü Suche
Kommentar

Werder: Boniface verletzt raus

von David Bollmann
1 min.
Victor Boniface klatscht @Maxppp

Im letzten Heimspiel des Jahres gegen den VfB Stuttgart (Sonntag, 19:30 Uhr) muss Werder Bremen ohne Bayer-Leihgabe Victor Boniface (24) auskommen. Trainer Horst Steffen teilte auf der heutigen Pressekonferenz mit, dass sich der Angreifer bei einem Zweikampf im Training verletzt hat und vorerst nicht zur Verfügung steht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 24-jährige Nigerianer, der ohnehin keinen einfachen Start in Bremen hatte, zog sich eine schwerere Knieprellung zu. „Ob er uns in diesem Jahr nochmal zur Verfügung steht, kann ich noch nicht einschätzen“, fügt Steffen an. Boniface, der nicht zu Nigerias Aufgebot für den Afrika-Cup zählt, kann sich somit auf seine Genesung zur Rückrunde fokussieren. Gegen Stuttgart müssen die Werderaner zudem auf Mitchell Weiser (31/Kreuzbandriss), Felix Agu (26/Verletzung des Syndesmosebandes) sowie Maximilian Wöber (27/Trainingsrückstand) verzichten.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bremen
Victor Boniface

Weitere Infos

Bremen Logo SV Werder Bremen
Victor Boniface Victor Boniface
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert