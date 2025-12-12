Deutsche Klubs im Rennen um Sucic

Bei Luka Sucic von Real Sociedad haben Vereine aus Deutschland angeklopft. Im Gespräch mit ‚Radio Marca‘ ließ Transferjournalist Matteo Moretto verlauten, dass der 23-jährige Kroate Anfragen aus der Bundesliga und Italien vorliegen hat. Um welche Klubs es sich im Detail handelt, verriet Moretto aber nicht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Sucic wechselte im Sommer 2024 für zehn Millionen Euro von RB Salzburg nach San Sebastián. Seitdem stand er in 46 Spielen für Real Sociedad auf dem Feld. In der aktuellen Spielzeit reduzierten sich seine Einsatzzeiten merklich. In La Liga kam er seit Mitte Oktober nur noch zu neun Spielminuten.