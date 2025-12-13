Kevin Akpoguma wird aller Voraussicht nach die TSG Hoffenheim im Winter verlassen. Wie Trainer Christian Ilzer auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen den Hamburger SV (Samstag, 15:30 Uhr) bestätigte, gab es bereits Gespräche zwischen den Beratern des Verteidigers und dem Sportgeschäftsführer Andreas Schicker, um den Abschied des 30-Jährigen vorzubereiten.

Akpoguma war 2013 vom Karlsruher SC in den Kraichgau gewechselt und bestritt seitdem 196 Pflichtspiele für die TSG. Noch in der vergangenen Spielzeit kam er zu 42 Einsätzen. In dieser Spielzeit verbuchte er jedoch aufgrund der starken Konkurrenz in der Innenverteidigung nur drei Einwechslungen. Der Vertrag des achtfachen nigerianischen Nationalspielers beim Bundesligisten läuft im kommenden Sommer aus.