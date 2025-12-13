Real Madrid scharf auf Jacquet

Real Madrid ist stark an einer Sommerverpflichtung von Jérémy Jacquet interessiert. Wie Matteo Moretto bei ‚Radio Marca‘ berichtet, haben die Scouts der Königlichen den 20-Jährigen bereits mehrfach beobachtet. Der Innenverteidiger besitzt bei Stade Rennes noch einen langfristigen Vertrag bis 2029.

Jacquet ist bei den Franzosen trotz seines Alters unumstrittener Stammspieler. Bis zu seiner Gelb-Roten Karte am vergangenen Wochenende gegen Paris St. Germain (0:5) stand er in jedem Ligaspiel über 90 Minuten auf dem Platz. Der französische Junioren-Nationalspieler wurde auch schon mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht.