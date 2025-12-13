Menü Suche
Kommentar
La Liga

Real Madrid scharf auf Jacquet

von Daniel del Federico - Quelle: Marca
Jérémy Jacquet ist erschöpft @Maxppp

Real Madrid ist stark an einer Sommerverpflichtung von Jérémy Jacquet interessiert. Wie Matteo Moretto bei ‚Radio Marca‘ berichtet, haben die Scouts der Königlichen den 20-Jährigen bereits mehrfach beobachtet. Der Innenverteidiger besitzt bei Stade Rennes noch einen langfristigen Vertrag bis 2029.

Unter der Anzeige geht's weiter

Jacquet ist bei den Franzosen trotz seines Alters unumstrittener Stammspieler. Bis zu seiner Gelb-Roten Karte am vergangenen Wochenende gegen Paris St. Germain (0:5) stand er in jedem Ligaspiel über 90 Minuten auf dem Platz. Der französische Junioren-Nationalspieler wurde auch schon mit dem FC Liverpool in Verbindung gebracht.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

La Liga
Real Madrid
Rennes
Jérémy Jacquet

Weitere Infos

La Liga La Liga
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Rennes Logo Stade Rennais FC
Jérémy Jacquet Jérémy Jacquet
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert