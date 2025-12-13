Real-Krise: Alonso verkündet „gute Nachrichten“

Eigentlich galt schon das Champions League-Spiel gegen Manchester City am vergangenen Mittwoch als Endspiel für Xabi Alonso. Doch überraschend schnell wurde nach der 1:2-Niederlage klar: Real Madrid bewahrt die Nerven und hält weiter am Trainer fest.

Am Sonntagabend (21 Uhr) gastieren die Königlichen nun bei Deportivo Alaves. Und Alonso sollte tunlichst nicht das dritte Pflichtspiel in Folge verlieren. Gerüchte um Nachfolger kursieren bereits: Jürgen Klopp, Zinédine Zidane, Álvaro Arbeloa und Raúl werden gehandelt.

Zum Glück aus seiner Sicht kann Alonso am Sonntag wieder auf seinen wichtigsten Mann zurückgreifen. Kylian Mbappé, der gegen City mit Oberschenkelbeschwerden auf der Bank bleiben musste, ist mit von der Partie.

Mbappé kann Alonsos Job retten

Auf der Pressekonferenz am Samstag sagte Alonso: „Kylian ist zurück, er ist fit und wir werden morgen sehen, wie es weitergeht. Das sind gute Nachrichten.“ Im Gegensatz zum Torjäger muss Alonso in der Defensive zahlreiche Ausfälle beklagen.

Trotz aller Widrigkeiten versuchte der Double-Coach von Bayer Leverkusen Ruhe auszustrahlen. „Wir haben gute und weniger gute Tage hier erlebt“, so Alonso, der hofft, „dass wir wachsen können, wenn wir diese schwierigen Momente überstehen und das Ruder herumreißen. Ich bin seit vielen Jahren im Fußballgeschäft. Mich überrascht nichts mehr.“