United-Talent nach Deutschland?

Sam Mather wird Manchester United im Winter voraussichtlich verlassen. Wie die ‚Manchester Evening News‘ berichtet, drängt der 21-Jährige auf einen Wechsel. Bereits im vergangenen Sommer stand ein Transfer zum türkischen Verein Kayserispor im Raum, der sich aber am letzten Tag des Transferfensters zerschlug.

Mather möchte endlich im Profifußball Fuß fassen und Vereine aus Deutschland, der Türkei und Griechenland zeigen Interesse am Offensivakteur. Manchester United ist bereit, den Engländer abzugeben, will aber eine Rückkaufklausel in den Deal inkludieren. Der Vertrag des Junioren-Nationalspielers der Three Lions läuft noch bis 2027.