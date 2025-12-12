Zwei Schwergewichte wollen Sadiki

Der AFC Sunderland muss sich offenbar mit einem Abgang von Noah Sadiki beschäftigen. Laut der Schweizer ‚Sky Sport‘-Ausgabe buhlen Manchester United und der FC Chelsea um den 20-jährigen Kongolesen. Beide Topklubs sollen ihre Bemühungen zuletzt intensiviert haben. Die Blues haben dem Bericht zufolge sogar direkten Kontakt zu den Black Cats aufgenommen, um potenzielle Transfermodalitäten zu eruieren.

United dagegen sei schon seit Saisonbeginn in Kontakt mit der Spielerseite. Bei den Red Devils könnte Sadiki als Alternative zu Carlos Baleba (21) von Brighton & Hove Albion angesehen werden. Baleba wird ebenfalls von zahlreichen Vereinen – darunter auch der FC Bayern – umworben. Allerdings dürfte Sadiki deutlich günstiger zu haben sein.