Chelsea angelt sich DFB-Schreck

von Daniel del Federico - Quelle: Fabrizio Romano
Todd Boehly @Maxppp

Die Besitzergruppe um den FC Chelsea und Racing Straßburg hat Muhammad Zongo von Sporting Cascade FC verpflichtet. Wie Fabrizio Romano berichtet, schließt sich der 16-Jährige zunächst den Franzosen an mit der Perspektive, langfristig eine Option für die Blues zu sein.

Zongo machte bei der U17-Weltmeisterschaft für Burkina Faso auf sich aufmerksam. Die Burkiner erreichten das Viertelfinale und der Offensivakteur stand in jedem Spiel in der Startelf. Er glänzte mit fünf Torbeteiligungen (zwei Tore, drei Vorlagen) und schoss unter anderem das entscheidende 1:0 im Sechzehntelfinale gegen die deutsche Auswahl.

Premier League
Ligue 1
Chelsea
Straßburg
Mohamed Zongo

Weitere Infos

