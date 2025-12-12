Menü Suche
Premier League

Tottenham-Assi wechselt mitten in der Saison

von Lukas Hörster - Quelle: The Athletic
Thomas Frank applaudiert @Maxppp

Tottenham Hotspur lässt offenbar seinen Co-Trainer ziehen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wird Matt Wells neuer Chefcoach bei den Colorado Rapids in der MLS.

Der 37-Jährige gehört bislang zum Trainerstab von Thomas Frank, arbeitete aber auch schon als Assistent von Ange Postecoglu und Scott Parker. Nun tritt Wells seine erste Station als Cheftrainer im Profifußball an.

Premier League
Major League Soccer
Spurs
Colorado
Matt Wells

