Tottenham-Assi wechselt mitten in der Saison

Tottenham Hotspur lässt offenbar seinen Co-Trainer ziehen. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, wird Matt Wells neuer Chefcoach bei den Colorado Rapids in der MLS.

Der 37-Jährige gehört bislang zum Trainerstab von Thomas Frank, arbeitete aber auch schon als Assistent von Ange Postecoglu und Scott Parker. Nun tritt Wells seine erste Station als Cheftrainer im Profifußball an.