Bayern verlängert mit Trainer-Team

von Tobias Feldhoff
Max Eberl bei der Jahreshauptversammlung des FC Bayern @Maxppp

Der FC Bayern setzt die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam von Vincent Kompany langfristig fort. Die Verträge der Assistenztrainer René Maric, Aaron Danks und Floribert Ngalula sowie des Torwarttrainers Michael Rechner wurden allesamt bis 2029 verlängert. Bis zum gleichen Datum hatte sich kürzlich auch Kompany selbst an die Bayern gebunden.

FC Bayern München
✍️ FC Bayern verlängert mit Trainerteam. 🔴⚪

„Wir freuen uns, dass wir nach Vincent Kompany auch mit seinem Trainerteam verlängern konnten. Mit dieser eingespielten Konstellation wollen wir unseren eingeschlagenen Weg weitergehen und gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft angehen“, sagt Sportvorstand Max Eberl über die Unterschriften.

