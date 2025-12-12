Bayern verlängert mit Trainer-Team

Der FC Bayern setzt die Zusammenarbeit mit dem Trainerteam von Vincent Kompany langfristig fort. Die Verträge der Assistenztrainer René Maric, Aaron Danks und Floribert Ngalula sowie des Torwarttrainers Michael Rechner wurden allesamt bis 2029 verlängert. Bis zum gleichen Datum hatte sich kürzlich auch Kompany selbst an die Bayern gebunden.

„Wir freuen uns, dass wir nach Vincent Kompany auch mit seinem Trainerteam verlängern konnten. Mit dieser eingespielten Konstellation wollen wir unseren eingeschlagenen Weg weitergehen und gemeinsam die Herausforderungen der Zukunft angehen“, sagt Sportvorstand Max Eberl über die Unterschriften.