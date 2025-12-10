Ringtausch um Füllkrug?

Das Stürmer-Karussell um Niclas Füllkrug nimmt an Fahrt auf, denn West Ham United streckt seine Fühler nach einem neuen Mittelstürmer aus. Wie ‚Il Messaggero‘ berichtet, steht Valentín Castellanos (27) von Lazio Rom im Fokus der Hammers. Der italienische Hauptstadtklub stehen einem Verkauf des Angreifers wohl offen gegenüber, um seinerseits den Transfer von Giacomo Raspadori (25) zu finanzieren.

Füllkrug hat bei den Londonern bereits seinen Wechselwunsch hinterlegt und seine Bereitschaft für einen Wechsel zum VfL Wolfsburg signalisiert. Castellanos, der den 32-Jährigen beim Premier League-Klub ersetzen soll, würde 25 bis 30 Millionen Euro kosten. Der Argentinier steht auch bei Klubs aus Brasilien auf dem Zettel, möchte sich aber lieber in Europa für einen WM-Platz empfehlen. Die Römer müssten bei einer Verpflichtung von Castellanos-Ersatz Raspadori eine ähnliche Ablösesumme aufbringen, um den Italiener von Atlético Madrid loszueisen.