Wolfsburg-Bankdrücker darf gehen

von Daniel del Federico - Quelle: kicker
Der VfL Wolfsburg könnte sich im kommenden Wintertransferfenster von Andreas Skov Olsen trennen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, ist der 25-Jährige nicht mehr Teil der Planung bei den Wölfen. Der neue Sportdirektor Pirmin Schwegler möchte den Kader verkleinern und gleichzeitig an Qualität dazugewinnen. Als möglicher Neuzugang wird Niclas Füllkrug seit längerem mit den Niedersachsen in Verbindung gebracht.

Skov Olsen war im Januar 2025 vom FC Brügge mit der Empfehlung von 49 Toren in 124 Partien in die Autostadt gewechselt. Seitdem erzielte der Däne allerdings erst drei Treffer in 23 Pflichtspielen. Mittlerweile hat der Angreifer seinen Stammplatz, den er zu Beginn der Saison innehatte, verloren. Zuletzt stand Skov Olsen im September gegen Borussia Dortmund (0:1) in der Startelf.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
