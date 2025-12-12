Menü Suche
Kommentar
3. Liga

Paderborn will neuen Knipser

von Daniel del Federico - Quelle: Sky
1 min.
Ryan Naderi feiert seinen Treffer @Maxppp

Der SC Paderborn möchte sich in diesem Winter mit Ryan Naderi für den Aufstiegskampf wappnen. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der Stürmer von Hansa Rostock seinen Wechselwunsch hinterlegt und möchte sich dem aktuellen Tabellenvierten der 2. Bundesliga anschließen. Der SCP war bereits im vergangenen Sommer an dem 22-Jährigen interessiert, aber Rostock ließ ihn nicht ziehen. Kaiserslautern und Arminia Bielefeld haben den Rechtsfuß ebenfalls auf dem Zettel.

Unter der Anzeige geht's weiter

Naderi war im Sommer 2024 von Borussia Mönchengladbachs Zweitvertretung zu Hansa Rostock gewechselt. In dieser Saison erzielte er bereits sechs Tore in 13 Partien und übertrifft damit seine Vorjahresbilanz (fünf Treffer). In Paderborn sucht man händeringend nach einem treffsicheren Angreifer, der Filip Bilbija Flügelflitzer (25) in der Offensive entlasten kann. Steffen Tigges (27) ist mit zwei Treffern aktuell der torgefährlichste Mittelstürmer der Ostwestfalen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

3. Liga
2. Bundesliga
Rostock
Paderborn
Ryan Don Naderi

Weitere Infos

3. Liga 3. Liga
2. Bundesliga 2. Bundesliga
Rostock Logo FC Hansa Rostock
Paderborn Logo SC Paderborn 07
Ryan Don Naderi Ryan Don Naderi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert