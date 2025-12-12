Menü Suche
Paderborn verpflichtet neuen Stürmer

von Dominik Schneider - Quelle: Sky
Kennedy Okpala beim Torabschluss gegen den MSV Duisburg @Maxppp

Der SC Paderborn verstärkt die Offensivreihe mit einem Neuzugang. Wie ‚Sky‘ berichtet, wechselt Kennedy Okpala im Januar von Waldhof Mannheim aus der 3. Liga zum Zweitligisten. Paderborn zieht die Ausstiegsklausel im Vertrag des 20-Jährigen, der Transfer geht für 550.000 Euro über die Bühne.

Okpala weiß in der laufenden Spielzeit zu überzeugen. In 17 Partien für den Waldhof traf er siebenmal, hinzu kommen drei Assists in der Liga. Künftig wird der Rechtsfuß in Ostwestfalen auf Torejagd gehen. Welchen Einfluss der Deal auf eine mögliche Verpflichtung von Ryan Naderi (22/Hansa Rostock) hat, ist offen.

