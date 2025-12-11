Neue Gespräche: Bayern forciert Guéhi-Deal

Marc Guéhi wird Crystal Palace am Saisonende definitiv ablösefrei verlassen. Wohin es den 25-Jährigen dann zieht, ist noch offen. Mit dem FC Liverpool, dem FC Barcelona und Real Madrid buhlen zahlreiche europäische Topklubs um den Innenverteidiger. Auch der FC Bayern ist interessiert und möchte das Werben zeitnah intensivieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen von ‚Sky‘ plant Sportvorstand Max Eberl, im Januar weitere Gespräche mit der Spielerseite zu führen. Mitte Oktober gab es bereits ein Geheimtreffen mit Guéhis Berater, in einer neuen Verhandlungsrunde will der Rekordmeister dem Interesse nun Nachdruck verleihen. Zuletzt sickerte bereits durch, dass auch Harry Kane (32) versucht, seinen Nationalmannschaftskollegen in die bayrische Landeshauptstadt zu lotsen.

Zwar genießt die Vertragsverlängerung mit Dayot Upamecano (27) dem Bezahlsender zufolge noch immer oberste Priorität, Guéhi könnte jedoch den Kaderplatz von Min-jae Kim einnehmen. Der 29-jährige Südkoreaner gilt im Sommer nach wie vor als Abgangskandidat, so ‚Sky‘.