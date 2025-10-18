Menü Suche
Premier League

Glasner verkündet Guéhi-Entscheidung

von Lukas Hörster
Marc Guéhi hebt den Community Shield hoch @Maxppp

Kapitän Marc Guéhi (25) wird Crystal Palace im Sommer ablösefrei verlassen. Trainer Oliver Glasner verriet am Freitag: „Marc hat uns bereits mitgeteilt, dass er keinen neuen Vertrag unterschreiben wird und daher nächstes Jahr gehen wird. Wir wollten, dass er bleibt und boten ihm einen neuen Vertrag an. Aber er sagte: ‚Nein, ich will etwas anderes machen.‘ Und das ist dann auch normal.“

Im Sommer war ein Wechsel von Guéhi zum FC Liverpool auf der Zielgerade gescheitert. Die Reds haben ihr Interesse nicht verloren – sehen sich jedoch namhafter Konkurrenz ausgesetzt. Auch beim FC Bayern ist Guéhi ein heißes Thema. Gehandelt wird der englische Nationalverteidiger auch bei Inter Mailand, Tottenham Hotspur, Real Madrid und dem FC Barcelona.

