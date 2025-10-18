FC Bayern: Entscheidung bei Guerreiro

Der FC Bayern kann im Klassiker gegen Borussia Dortmund heute Abend (18:30 Uhr) auf Raphaël Guerreiro bauen. Wie ‚Sky‘ berichtet, hat der Portugiese grünes Licht erhalten und wird im Kader stehen. Bereits gestern hatte Vincent Kompany auf der Pressekonferenz Hoffnung auf einen Einsatz gemacht: „Wenn alles gut läuft, haben wir eine Chance.“

Der 31-Jährige hatte gegen Eintracht Frankfurt (3:0) einen Schlag abbekommen und zunächst individuell trainiert. Lange hatte es nicht nach einem Einsatz ausgesehen. Jetzt die Kehrtwende, Guerreiro steht doch zur Verfügung.