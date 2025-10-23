Bundesliga
Winterabschied: RB legt Werner-Preis fest
Timo Werner könnte RB Leipzig im Winter verlassen. Um möglichen Interessenten den aussortierten Profi ein halbes Jahr vor Vertragsende schmackhaft zu machen, sollen ihm die Sachsen laut ‚Sky‘ ein Sale-Schild um den Hals gehängt haben. Demnach verlangt RB lediglich eine sechsstellige Ablösesumme.
Werner selbst soll nach seinem rigorosen Transfer-Nein im Sommer mittlerweile offen für einen Januar-Abschied sein. Vor allem mit einem Wechsel in die MLS soll der 29-Jährige liebäugeln. Laut ‚Sky‘ haben auch namentlich nicht genannte Bundesligisten zumindest über den Stürmer nachgedacht.
