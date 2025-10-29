Barça wochenlang ohne Pedri

Der FC Barcelona muss wochenlang auf Leistungsträger Pedri verzichten. Nach Vereinsangaben hat der Mittelfeldstratege einen Muskelfaserriss im linken Oberschenkel erlitten. Die genaue Ausfallzeit hänge vom Heilungsverlauf ab. Laut der ‚as‘ wird der 22-Jährige erst nach der Länderspielpause Mitte November zurückkehren.

Pedri hatte sich die Verletzung am Sonntag bei der 1:2-Niederlage im Clásico gegen Real Madrid zugezogen, bei der er in der Nachspielzeit wegen einer Gelb-Roten Karte vom Platz gestellt wurde. Der spanische Nationalspieler ist auch in dieser Saison eine feste Größe in Barças Zentrum, stand dabei in allen 13 Pflichtspielen in der Startelf.