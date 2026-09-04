Die AS Monaco hat im Streit mit Folarin Balogun (25) die nächste Eskalationsstufe gezündet. Wie der offiziellen UEFA-Internetseite zu entnehmen ist, wurde der Stürmer zum Stichtag heute Nacht nicht für den Kader für die UEFA Conference League nominiert. Balogun hatte am Deadline Day einen unrühmlichen Dominoeffekt losgetreten, an dessen Ende gleich mehrere Klubs die Leidtragenden waren.

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Der US-Amerikaner ließ den bereits ausgehandelten Wechsel zum FC Everton in letzter Sekunde platzen. Zuvor hatten die Monegassen ihrerseits dem FC Chelsea eine Absage bei Lamine Camara (22) erteilt, da nicht zwei Schlüsselspieler den Klub verlassen sollten. Der 22-jährige Senegalese sollte in London Enzo Fernández (25) ersetzen, der sich in Richtung Manchester City verabschiedet hatte. Unterm Strich hat Everton keinen neuen Stürmer, Chelsea keinen Enzo-Ersatz und Monaco zwei Spieler, von denen einer zu Geld gemacht werden sollte.