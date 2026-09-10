Menü Suche
Kommentar 1
Bundesliga

Mainz teilt Widmer-Diagnose mit

von Lukas Weinstock - Quelle: mainz05.de
1 min.
Silvan Widmer auf der Tribüne @Maxppp

Der FSV Mainz 05 muss mehrere Wochen auf Kapitän Silvan Widmer verzichten. Nach Angaben des Bundesligisten hat sich der 33-Jährige eine Verletzung an der Patellasehne im linken Knie zugezogen. Die genaue Ausfallzeit richte sich nach dem Heilungsverlauf.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Behandlung werde konservativ erfolgen, eine Operation ist dementsprechend nicht nötig. In der laufenden Saison kam Widmer bislang zweimal zum Einsatz, beim 5:0-Sieg gegen den Hamburger SV fehlte der Rechtsverteidiger bereits verletzungsbedingt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (1)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Mainz 05
Silvan Widmer

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Mainz 05 Logo 1. FSV Mainz 05
Silvan Widmer Silvan Widmer
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert