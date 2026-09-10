Mainz teilt Widmer-Diagnose mit

Der FSV Mainz 05 muss mehrere Wochen auf Kapitän Silvan Widmer verzichten. Nach Angaben des Bundesligisten hat sich der 33-Jährige eine Verletzung an der Patellasehne im linken Knie zugezogen. Die genaue Ausfallzeit richte sich nach dem Heilungsverlauf.

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Gute Besserung, Silvan! ❤️‍🩹🍀



Silvan Widmer hat sich eine Patellasehnenverletzung am Knie zugezogen. Der 33-jährige Schweizer steht demnach in den kommenden Wochen nicht zur Verfügung. Die genaue Ausfallzeit richtet sich nach dem individuellen Heilungsverlauf. #Mainz05 pic.twitter.com/nInWqN0oQJ — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) September 10, 2026

Die Behandlung werde konservativ erfolgen, eine Operation ist dementsprechend nicht nötig. In der laufenden Saison kam Widmer bislang zweimal zum Einsatz, beim 5:0-Sieg gegen den Hamburger SV fehlte der Rechtsverteidiger bereits verletzungsbedingt.